Мужчина разбил створку турникета на станции метро «Нижегородская»

Житель Подмосковья не захотел оплатить проезд и намеренно разбил створку турникета на станции московского метро «Нижегородская». Об этом в пятницу, 16 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По ее словам, за свой поступок 24-летний злоумышленник будет наказан по уголовной статье о вандализме. Дело находится на контроле у прокуратуры столичной подземки.

13 августа москвич распылил перцовый газ в лицо сотрудника службы безопасности в метро, потому что тот не позволил ему пройти через турникет бесплатно.

Полицейские задержали пьяного пассажира метро, разбившего стеклянную бутылку о голову сотрудника службы безопасности.

Инцидент произошел ночью возле турникетов на станции «Трубная». Правоохранитель отказался пропускать в метро пьяного мужчину, из-за чего тот схватил стеклянную бутылку и разбил ее о голову оппонента.