Неделя финансовой грамотности пройдет в Москве с 23 по 29 августа

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» с 23 по 29 августа 2024 года в «Заповедном посольстве» парка «Зарядье» пройдет Неделя финансовой грамотности «Финансовая культура. Узнавай и действуй!».

Программа будет посвящена вопросам управления личными финансами. На встречах расскажут, как планировать семейный бюджет, воспитывать финансовую грамотность у детей, что должен знать начинающий инвестор, как избегать спонтанных покупок и защищать свои права в магазине. Также там научат выбирать эффективные банковские инструменты, расскажут, как перестать бояться ипотеки и кредита.

Гостей форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в эти выходные ждет насыщенная программа: дискуссии с экспертами, мастер-классы, лекции, выставки, выступления популярных артистов и диджей-сеты, а также Юрий Башмет за дирижерским пультом на площадке «Культурный город» в парке «Зарядье».

Жители и гости столицы в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках» смогут забрать себе бездомных животных из приютов. Мероприятие пройдет 17 августа с 11:00 до 17:00 на площадке фестиваля городского хозяйства.