Юные москвичи станут участниками фестиваля Союзного государства в Музее Победы

Юные артисты из Москвы станут участниками фестиваля Союзного государства «Творчество юных», который пройдет в Музее Победы с 20 по 24 августа. В нем примут участие 12-летняя Настасья Комарова и 11-летняя Ксения Павлова.

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Настасья Комарова — полуфиналистка 9-го сезона шоу «Голос. дети», победительница проекта «Саундтрек», участница шоу «Лучше всех», солистка платформы «Звучи», проекта Движение Первых и солистка ВИА «Ка-Детство». Настасья стала победительницей всероссийского кадетского вокального конкурса «Юные таланты Отчизны». Ксения Павлова — певица, актриса, ведущая и обладательница более 30 званий Гран-при, солистка музыкального театра «На Поклонке», участница проекта на телеканале ТВ3 «Вы поете великолепно», передач на телеканале «Карусель» и Детском радио, победительница проекта «Главные детские песни 4.0» и «Голоса XXI века». Они стали победителями отборочного этапа, который прошел в начале 2024 года.

Для участников фестиваля с 20 по 23 августа на многочисленных площадках Музея Победы будет организована культурная программа. Детей ждут творческие лаборатории, мастер-классы от руководителей крупных проектов, занятия и встречи с заслуженными работниками культуры и народными артистами России и Беларуси, а также познавательные экскурсии. Завершится фестиваль 24 августа грандиозным гала-концертом, в рамках которого состоится награждение победителей.

Учредителями фестиваля являются Постоянный Комитет Союзного Государства и Парламентское Собрание Союза Беларуси и России. Организаторами фестиваля-конкурса выступают Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Республики Беларусь. В этом году фестиваль посвящен 80-летию освобождения Республики Беларусь от фашистских захватчиков.