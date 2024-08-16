Собянин назвал сроки окончания реконструкции Алтуфьевской развязки на МКАД

Завершается модернизация Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) — одна из крупнейших программ развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Чуть больше чем за 10 лет специалисты реконструировали или построили 21 развязку — это 180 километров дорог, что равняется расстоянию от Москвы до Калуги или Владимира.

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«Заканчиваем реконструкцию Алтуфьевской развязки на МКАД. Ее запуск — финальный этап масштабной модернизации Московской кольцевой автодороги, на которой с 2012 года обновили 21 развязку с общей протяженностью дорог свыше 180 километров. Алтуфьевская развязка улучшит движение по северному участку МКАД, Алтуфьевскому и Липкинскому шоссе, разгрузит альтернативные маршруты объезда на прилегающих улицах. До районов Лианозово, Бибирево и подмосковных Мытищ добираться станет проще», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Завершить реконструкцию развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе планируется до конца 2024 года. Это позволит увеличить пропускную способность северного участка МКАД, Алтуфьевского и Липкинского шоссе, а также разгрузить прилегающие к ним дороги, которые сегодня используются в качестве альтернативных маршрутов объезда.

В результате будет улучшена транспортная доступность районов Лианозово и Бибирево, а также городского округа Мытищи Московской области, в которых проживает около 550 тысяч человек. А в целом благодаря реконструкции двух развязок на пересечении МКАД с Алтуфьевским и Осташковским шоссе улучшится транспортное обслуживание примерно миллиона жителей.

Разгрузка МКАД принесет пользу миллионам автомобилистов и пассажиров городского транспорта, которые пользуются северным и северо-восточным участками этой магистрали.

Открытие развязки позволит снизить уровень загрузки:

— Алтуфьевского шоссе на участке от Вологодского проезда до Проектируемого проезда № 6433 на 17 процентов;

— Алтуфьевского шоссе на участке от Проектируемого проезда № 6433 до Вологодского проезда на семь процентов;

— участка съезда на МКАД от торгового центра «Весна» на 45 процентов;

— внешней стороны МКАД от Подушкинского путепровода до Алтуфьевского шоссе на девять процентов.

На Алтуфьевской развязке устаревшее сооружение клеверного типа заменят на современную развязку с направленными съездами большей пропускной способности. Всего в рамках проекта планируется построить 5,4 километра дорог, в том числе два искусственных сооружения общей протяженностью 839 метров. Путепровод через МКАД длиной 292 метра обеспечит комфортное движение по основной проезжей части Алтуфьевского шоссе, а эстакада-съезд протяженностью 547 метров улучшит выезд с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД в сторону Дмитровского шоссе.

Кроме того, планируется построить участок основной проезжей части магистрали в районе примыкания к МКАД, боковые проезды с внутренней и внешней стороны МКАД, новый съезд с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону центра, а также провести реконструкцию существующих съездов с МКАД и на нее.

Территорию рядом благоустроят. Здесь будет разбито четыре гектара газонов, высажено около 1,2 тысячи кустарников спиреи, смородины, барбариса и боярышника. Еще специалисты построят очистное сооружение и переустроят 55 километров инженерных коммуникаций. Сейчас объект готов на 85 процентов.

Выполнены работы по строительству путепровода основного хода на Алтуфьевском шоссе, съездов развязки (за исключением съезда с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД). Ведется финальная укладка асфальта на путепроводе основной дороги, устройство дождевой канализации и боковых проездов на МКАД.

Строительство планируют завершить в сентябре этого года.

22 современных транспортных узла: комплексная реконструкция развязок на МКАД

Реконструкция и строительство развязок на МКАД — один из приоритетов развития транспортной системы столицы. Помимо этого, Правительство Москвы расширяет проезжую часть МКАД за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос, а также развивает прилегающую улично-дорожную сеть.

Эта работа синхронизирована с реконструкцией вылетных магистралей внутри МКАД и на территории Московской области, что позволяет существенно увеличить их пропускную способность и обеспечить полноценную интеграцию транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья.

Реконструированные или построенные с 2012 года развязки выполняют различные задачи:

— развязка с Ленинградским шоссе обеспечила беспрепятственный съезд на МКАД и магистраль М-11 Москва — Санкт-Петербург;

— развязка с Волгоградским проспектом дает возможность беспрепятственно съезжать на федеральную трассу М-5 «Урал», улучшила транспортную доступность микрорайона Жулебино и подмосковных городов Котельники и Люберцы;

— развязка с Мичуринским проспектом позволяет удобно добираться до аэропорта Внуково и обратно, а также до городских районов, среди которых Солнцево и Раменки;

— развязка с проспектом Маршала Жукова (Звенигородским шоссе) стала завершающим этапом реконструкции Звенигородского шоссе, обеспечив беспрепятственный съезд на федеральную трассу М-9 «Балтия»;

— развязка с улицей Подольских Курсантов обеспечила дополнительный выезд на МКАД из района Бирюлево Западное;

— развязка в районе улицы Молодогвардейской обеспечила примыкание северного обхода Одинцова к МКАД и связала его с проспектом Багратиона (северным дублером Кутузовского проспекта);

— Бусиновская развязка вошла в состав скоростной автодороги М-11 Москва — Санкт-Петербург;

— Косинская развязка позволяет выезжать с Северо-Восточной хорды на МКАД;

— развязка с Можайским шоссе улучшила транспортную доступность инновационного центра «Сколково» и Одинцова;

— развязка с Каширским шоссе улучшила транспортную доступность аэропорта Домодедово;

— развязка с Дмитровским шоссе улучшила транспортную доступность района Северный и технопарка «Физтех»;

— развязка с Профсоюзной улицей обеспечила комфортный выезд на Калужское шоссе — главную транспортную артерию ТиНАО;

— развязка с Ленинским проспектом позволяет удобно выезжать с Ленинского проспекта и увеличила пропускную способность прилегающего участка МКАД;

— развязка с Рязанским проспектом улучшила выезд из Москвы в подмосковный город Люберцы и увеличила пропускную способность прилегающего участка МКАД;

— развязка с Бесединским шоссе улучшила выезд на МКАД с Бесединского шоссе, а также транспортную доступность московских районов Марьино, Зябликово, Братеево и подмосковного села Беседы;

— развязка с улицей Генерала Дорохова улучшила транспортную доступность инновационного центра «Сколково», обеспечила комфортный выезд транспорта с южного дублера Кутузовского проспекта на МКАД;

— развязка на 40-м километре МКАД улучшила выезд из Коммунарки на МКАД, а также транспортное обслуживание поселка Газопровод, деревни Мамыри и близлежащих садовых некоммерческих товариществ;

— развязка с Волоколамским шоссе улучшила транспортное обслуживание северо-западных районов Москвы и подмосковного Красногорска, а также увеличила пропускную способность Волоколамского, Пятницкого и Путилковского шоссе;

— развязка с Осташковским шоссе увеличила пропускную способность прилегающего участка МКАД;

— благодаря развязке с Липецкой улицей можно беспрепятственно выезжать на федеральную трассу М-4 «Дон» и увеличила пропускную способность прилегающего участка МКАД;

— развязка с улицей Верхние Поля обеспечила беспрепятственный выезд с Южной рокады и увеличила пропускную способность прилегающего участка МКАД.

Сейчас завершается реконструкция развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, которая увеличит пропускную способность прилегающего участка МКАД.

Новые дороги Москвы

За 2011–2023 годы Правительство Москвы построило 1360 километров дорог, что составляет около 25 процентов существующей улично-дорожной сети. Построено 429 новых тоннелей, эстакад и мостов — количество искусственных транспортных сооружений выросло на 65 процентов. Кроме того, появилось 313 внеуличных пешеходных переходов.

В 2024 году планируется построить 95 километров дорог, 35 искусственных сооружений и девять пешеходных переходов. В числе основных объектов:

— транспортные развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля (основные работы завершены в марте 2024-го) и Алтуфьевским шоссе;

— участок Московского скоростного диаметра от МКАД до Варшавского шоссе;

— участок магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Новомосковская» (бывшая станция «Коммунарка», транспортный узел «Столбово») до улицы Эдварда Грига (движение открыто в августе 2024 года);

— путепровод в районе 24–25-го километров Ленинградского шоссе (движение открыто в марте 2024-го);

— дублер Калужского шоссе (первый этап).

В 2025–2026 годах планируется построить примерно 180 километров дорог, около 40 искусственных сооружений и более 50 пешеходных переходов.