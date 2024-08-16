«Ситуация изменится»: синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в августе

Первая половина августа оказалась в столице на 1,4 градуса холоднее обычного, но ситуация изменится кардинально. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщила специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, нынешние температурные показатели были низкими из-за холодных ночей.

— С субботы ежедневно средняя суточная температура воздуха будет превышать норму, как минимум на 2–4 градуса, — рассказала Позднякова.

До конца месяца ночная температура будет колебаться в диапазоне от 12 до 17 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать 22–26 градусов. В конце месяца показатели могут приблизиться к отметке 30 градусов, следует из сообщения в Telegram-канале.

Ранее Позднякова рассказала, что жара начнет постепенно возвращаться в Москву, и спрогнозировала погоду на предстоящие выходные.

Ночь с 15 на 16 августа в столице стала самой холодной за последние 20 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, самые низкие показатели можно было наблюдать в Михайловском, там столбики термометров показывали значения 5,2 градуса.

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал, когда в Москву вернется 30-градусная жара.