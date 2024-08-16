Дирижер Юрий Башмет примет участие в форуме-фестивале «Москва 2030»

Гостей форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в эти выходные ждет насыщенная программа: дискуссии с экспертами, мастер-классы, лекции, выставки, выступления популярных артистов и диджей-сеты, а также Юрий Башмет за дирижерским пультом на площадке «Культурный город» в парке «Зарядье».

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На площадке «Культурный город» в парке «Зарядье» состоятся три концерта. Сначала перед слушателями выступят участники II Фестиваля юношеских оркестров мира, а вечером за дирижерским пультом будет стоять Юрий Башмет.

Кроме того, 16 и 17 августа на музыкальной сцене площадки «Красный Октябрь» состоится яркое шоу с выступлениями популярных артистов и диджеев. Гостей фестиваля ждут хиты Антохи МС, Soda Luv и Eighteen, а также рок-группы «Казускома» и других исполнителей.

17 августа в 20:30 на главной сцене мультиспортивной площадки олимпийского комплекса «Лужники» выступит рэпер ST, передает официальный сайт мэра Москвы.

Жители и гости столицы в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках» смогут забрать себе бездомных животных из приютов. Мероприятие пройдет 17 августа с 11:00 до 17:00 на площадке фестиваля городского хозяйства.