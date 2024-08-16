Москвичам предрекли возвращение теплых дней в выходные

Жителей и гостей Москвы и Московской области ждет в грядущие выходные, 17 и 18 августа, теплая погода с кратковременными дождями. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов.

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По его словам, в конце недели воздух в столице прогреется до 24-26 градусов. При этом ночи будут достаточно прохладными — столбики термометра покажут около 12-14 градусов тепла в городе и примерно 8-10 градусов тепла в области.

«Ветер западный, он не слишком будет докучать. Могут быть кратковременные дожди, но я думаю, это не расстроит большинство жителей, потому что осадки будут носить локальный, очаговый характер», — дал свой прогноз Шувалов.

Ранее Гидрометцентр назвал дату возвращения в Москву жаркой погоды. Начиная с 17 августа, воздух вновь будет прогреваться до 25-27 градусов тепла.