Лучшие практики озеленения Москвы отметили в рамках конкурса «Городское садоводство»

Инженер-эколог, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова как член жюри приняла участие в награждении победителей очередного этапа конкурса «Городское садоводство», которое состоялось в в парке искусств «Музеон», передает корреспондент агентства городских новостей «Москва».

— Те усилия, которые все участники прикладывают к озеленению Москвы, очень созвучны общей тематике фестиваля – тематике позитивных изменений и успехов. Я искренне благодарю всех участников за труды и вдохновение, которым вы делитесь. И очень рада поздравить победителей с заслуженными призовыми местами. Благодаря таким людям, как вы, наша столица год от года становится ярче, зеленее и прекраснее! – обратилась к участникам Светлана Акулова.

По случаю награждения для участников и гостей «Музеона» была организована праздничная программа, в рамках которой прошли викторины от Московского зоопарка, мастер-класс по оригами, а также выступления артистов и творческих коллективов, в том числе состоялась премьера песни Павла Пушкина «Любимая Россия».

Конкурс «Городское садоводство» проходит с 3 июня по 8 сентября 2024 года в онлайн-формате в сообществе на платформе VK.

Жюри конкурса определяет победителей каждые две недели. По итогам пятого этапа конкурса жюри выбрало четырех победителей в трех номинациях: «Балконное цветоводство», «Комплексное озеленение» и «Лучшая клумба». В состав призеров пятого этапа вошли представители Пресненского и Басманного районов Москвы.

Авторы выбранных работ получили призы от организаторов: наборы семян, инструменты для садоводства и право посещения «Городской фермы» на ВДНХ. Цель конкурса — выявление и подготовка к тиражированию лучших практик в сфере садоводства, озеленения придомовых территорий и ландшафтного дизайна. В сентябре 2024 года состоится итоговое онлайн-голосование для определения победителей конкурса, которые получат диплом и памятный кубок.