Синоптик рассказал, когда Москву накроют дожди

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru заявил, что дожди вернутся в Москву в среду, 21 августа. Он уточнил, что в начале следующей недели столица попадет в теплый сектор и температура значительно поднимется.

По словам эксперта, в понедельник и вторник, 19 и 20 августа, воздух прогреется до 25–27 градусов, а ветер сменится с северного и северо-западного на западный.

Вероятность дождей при этом будет минимальной, осадки, скорее всего, накроют Москву в среду, 21 августа, — объяснил Шувалов.

Что касается выходных на этой неделе, то синоптик предупредил, что столбики термометров, несмотря на облачную погоду, немного поднимутся. Воздух прогреется до 23–25 градусов, добавил он.

Синоптик Александр Ильин ранее рассказал, что 1 сентября может порадовать жителей Центральной России теплой комфортной погодой. По его прогнозам, в первый день осени воздух прогреется до 18–23 градусов. Осадков в День знаний, скорее всего, не предвидится, но они могут выпасть 2–3 сентября.

В Москве прошедшая ночь оказалась самой холодной за 20 лет

Ильин также уточнил, что в Москве сентябрь будет теплым и порадует обилием ясных дней. Специалист допустил, что иногда будут идти кратковременные дожди, однако осадков все равно выпадет меньше нормы.