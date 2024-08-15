Работы по замене покрытия на участке Тверской улицы перенесли

Работы по обновлению покрытия дороги на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Пушкинской площади пройдут с 22:00 23 августа до 06:00 26 августа. Об этом стало известно в четверг, 15 августа.

Специалисты будут менять асфальт в ускоренном темпе и в круглосуточном режиме. Всего планируется обновить 34 тысячи квадратных метров покрытия с помощью современной технологии бесшовной укладки. Без ее применения ремонт продлился бы больше недели.

На период проведения работ для автомобилей перекроют несколько улиц, в том числе на участках Большого и Малого Гнездниковских переулков, а также Леонтьевского, Брюсова, Газетного, Никитского, Козицкого и Глинищевского переулков. Также временно изменятся маршруты наземного транспорта, передает официальный сайт мэра Москвы.

За период 2024 года столичные специалисты планируют отремонтировать более 150 инженерных сооружений.

Асфальтовое покрытие обновили на десяти участках региональных дорог с интенсивным движением в Московской области. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 26 километров.