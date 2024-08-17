Синоптик рассказал о погоде в Москве 17 августа

Короткие дожди не повлияют на повышение температуры в Москве. Об этом в субботу, 17 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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— Сегодня столицу пересечет теплый фронтальный раздел, связанный с североатлантическим циклоном, выходящим на север Скандинавии. Ну а затем регион окажется в теплом секторе уже упомянутого атмосферного вихря, — рассказал Леус.

По его словам, облаков в небе станет больше, местами пройдут кратковременные дожди, но температура продолжит повышаться.

В течение дня показатели в черте города составят порядка 24–26 градусов тепла, в области столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов. Ветер ожидается юго-западный с порывами до 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 743 миллиметра ртутного столба, говорится на сайте «Метеовести.ру».

Первая половина августа оказалась в столице на 1,4 градуса холоднее обычного, но ситуация изменится кардинально. Об этом сообщила специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, нынешние температурные показатели были низкими из-за холодных ночей.