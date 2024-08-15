Собянин открыл новый учебный корпус на юге Москвы

Сергей Собянин открыл новый учебный корпус на 620 мест школы № 629 в районе Чертаново Южное.

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«1 сентября не за горами. Вся образовательная система Москвы готовится к этому важному дню. Школы ремонтируются, строятся новые. 1 сентября будет введено 30 новых школ. Вот одна из них здесь, в Чертанове. Надеюсь, что ребятам понравится школа», — сказал Мэр Москвы во время осмотра нового учебного корпуса.

Строительство нового учебного корпуса общей площадью 11,2 тысячи квадратных метров на улице Маршала Батицкого (дом 12) началось в ноябре 2020 года.

Трехэтажное здание (с подземным этажом) состоит из двух блоков: школьного — на 550 мест и дошкольного — на 70 мест. Для дошкольников, учеников начальных классов и учащихся средней школы созданы три отдельные входные группы.

В школьном блоке обустроены комфортные универсальные и специализированные кабинеты, медицинский и инженерный лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, медиатека, зал для проведения мероприятий с эстрадой, универсальный трансформируемый спортивный зал, помещение для шахматного кружка, пищеблок полного технологического цикла.

Образовательная инфраструктура, которая создана в новом корпусе, позволит учащимся отрабатывать навыки оказания первой медицинской помощи, осваивать основы сестринского дела, изучать курсы и реализовывать исследовательские проекты по таким направлениям, как 3D-моделирование, робототехника, программирование, а также осуществлять проектную, исследовательскую, творческую и конструкторскую деятельность.

Дошкольный блок состоит из трех групповых ячеек со спальнями, игровыми и раздевалками. Кроме того, там расположен трансформируемый зал для занятий музыкой, физкультурой и проведения утренников, а также кабинет для развивающих занятий.

На территории учебного корпуса для воспитанников детского сада предусмотрены игровые площадки с теневыми навесами и физкультурная площадка, а для школьников — спортивное ядро с беговой дорожкой, площадкой для игры в теннис, бадминтон и баскетбол. Есть места для отдыха.

Отличительная особенность нового корпуса — возможность «продления детства», обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. При строительстве были учтены потребности детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Уверен, здесь будет интересно учиться, общаться, отдыхать, заниматься творчеством и спортом. А педагогам — воплощать свои замыслы и идеи. До конца 2024-го должны открыться еще девять зданий школ и детских садов», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Новый учебный корпус вошел в состав школы № 629, а его воспитанниками и учениками станут юные жители ЖК «Зеленая вертикаль», «Лесопарковый» и других новостроек, расположенных возле станции метро «Лесопарковая».

Первых учеников учебный корпус на улице Маршала Батицкого примет 2 сентября 2024 года.

В настоящее время продолжается набор в первый класс. Планируется, что в новый учебный корпус пойдет более 50 первоклассников. Учеников вторых — восьмых классов планируется перевести из здания школы № 629 по адресу: Варшавское шоссе, дом 156б. В детский сад пойдут в том числе воспитанники из других дошкольных отделений.

В состав школы № 629 входит шесть корпусов: два школьных здания (Варшавское шоссе, дом 156б и Варшавское шоссе, дом 152, корпус 10), три дошкольных здания (Варшавское шоссе, дом 154б, Варшавское шоссе, дом 152, корпус 13 и Варшавское шоссе, дом 152, корпус 14) и новый учебный корпус в составе школьного и дошкольного блоков (улица Маршала Батицкого, дом 12).

В школе обучается свыше 2,5 тысячи детей, в том числе более 1,8 тысячи школьников и свыше 700 дошкольников. Трудовой коллектив насчитывает 241 сотрудника, включая 88 учителей и 45 воспитателей.

В школе реализуются такие городские проекты, как «Математическая вертикаль», «Лингвистическая вертикаль», «Инженерный класс в московской школе», «Профессиональное обучение без границ».

В целях подготовки учащихся к осознанному выбору профессии школа активно сотрудничает с ведущими московскими вузами. В их число вошли Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, Университет науки и технологий МИСИС, Московский государственный технологический университет «Станкин», Московский энергетический институт, МИРЭА — Российский технологический университет, Российский университет транспорта, Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова.

В системе дополнительного образования действует 290 программ различной направленности: физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, технической, художественной, туристско-краеведческой и естественно-научной. В 2023/2024 учебном году по ним занималось 2487 детей, доступ к программам дополнительного образования получили 98 процентов учащихся.

В минувшем учебном году выпускниками школы стали 68 одиннадцатиклассников. Из них два человека награждены федеральной медалью «За особые успехи в учении». Московской медали «За особые успехи в обучении» удостоены два выпускника. По итогам единого государственного экзамена одна выпускница набрала 100 баллов по русскому языку и обществознанию, 16 выпускников получили по трем предметам 220 баллов и выше, из них три выпускника — свыше 250 баллов.

В 2023/2024 учебном году 42 учащихся школы получили дипломы победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Призерами регионального этапа стали 12 человек.

Ученики школы являются победителями и призерами различных городских олимпиад и конкурсов.

В прошлом учебном году более 600 учащихся приняли участие в сдаче норм ГТО. Школьный спортивный клуб «Олимпиец» второй год подряд занимает первое место в межрайонном конкурсе на лучший школьный спортивный клуб и входит в топ-60 школьных спортивных клубов Москвы. Кроме того, школа активно участвует в проектах «Самбо — в школу», «Шахматы в школе», «Российское движение школьников», «Юнармия», «Патриоты России» и других.

Новые школы и детские сады

С 2011 года в Москве было построено 624 объекта образования, включая 435 детских садов и 189 школ.

В планах на 2024–2026 годы строительство еще около 200 объектов образования, в том числе 60 детских садов, школ и учебных корпусов в этом году.

В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 49 новых объектов образования на 16 200 школьных и 7670 дошкольных мест. С начала года уже введены девять новостроек на 2200 школьных и 1735 дошкольных мест.

Ко Дню знаний, 1 сентября 2024 года, планируется открыть 31 здание на 10 400 школьных и 4370 дошкольных мест.

Еще девять зданий на 3600 школьных и 1565 дошкольных мест откроется до конца 2024 года.

Реконструкция головного здания городской поликлиники № 170

Семиэтажное здание на улице Подольских Курсантов (дом 2, корпус 2) площадью почти восемь тысяч квадратных метров построили в 1978 году. Здесь получают медицинскую помощь 64,3 тысячи москвичей.

«Осенью этого года завершим модернизацию головного здания поликлиники № 170. Практически полностью перестроим его — сделаем удобным для персонала и пациентов. Увеличим число процедурных и кабинетов врачей общей практики, оснастим новейшим оборудованием. Благоустроим территорию», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Комплексная реконструкция началась в декабре 2023-го. На время работ пациентов перевели в филиалы № 1 (Чертановская улица, дом 62, корпус 1) и 2 (Варшавское шоссе, дом 148, корпус 1).

После завершения реконструкции учреждение смогут посещать 1173 пациента в смену. В обновленной поликлинике будут работать 165 сотрудников, в том числе 72 врача. Прием станут вести участковые терапевты, врачи общей практики (семейные врачи), оториноларинголог, офтальмолог, хирург, колопроктолог, кардиолог, невролог, уролог, гастроэнтеролог, эндокринолог, аллерголог-иммунолог, пульмонолог, инфекционист, а также врачи ультразвуковой и функциональной диагностики.

У поликлиники появится новый фасад. Специалисты заменят инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, а также лифты. Кроме того, выполнят отделку помещений, используя современные качественные материалы, и проведут другие необходимые работы. Реконструкция позволит создать комфортную безбарьерную среду для маломобильных граждан (появятся дополнительные санузлы и просторные холлы).

Поликлинику оснастят новейшим медицинским оборудованием, включая КТ, МРТ, денситометр, рентген-аппараты типа «U-дуга», рентген на два рабочих места, маммограф, аппараты УЗИ экспертного класса, ЛОР-установку, офтальмологическое оборудо­вание, оборудование для функциональной диагностики. Благодаря этому врачи смогут применять передовые методы исследований.

Увеличится количество процедурных кабинетов — вместо двух их будет четыре. С 10 до 17 возрастет число кабинетов врачей общей практики. Манипуляционных для врачей общей практики тоже станет больше — четыре вместо двух. Предусмотрены дополнительные кабинеты унифицированного приема для врачей-специалистов. Все рабочие места подключат к единой медицинской информационно-аналитической системе.

Организуют зону профилактики, в которой откроют кабинеты терапевтов, доврачебного контроля, ЭКГ и вакцинопрофилактики, смотровой кабинет. Для врачей и медсестер оборудуют комнаты отдыха. Кабинеты оснастят эргономичной мебелью — столами, стульями, креслами и шкафами.

В соответствии с новым московским стандартом поликлиник кабинеты расположат таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. Дожидаться приема можно будет в комфортных условиях. Для пациентов установят кондиционеры и телевизоры, поставят кулеры с питьевой водой и диваны. Новая навигация будет интуитивно понятна. Предусмотрен и аптечный пункт.

Территорию рядом с поликлиникой адаптируют для маломобильных граждан и благоустроят: разделят пешеходные и транспортные потоки, обустроят места для кратковременного отдыха, заменят систему освещения и ограждение, проведут дополнительное озеленение.

Завершить реконструкцию головного здания поликлиники планируется осенью 2024 года.

Городская поликлиника № 170

Помимо головного здания, в состав городской поликлиники № 170 входит пять филиалов. В рамках первого этапа модернизации амбулаторного фонда комплексно реконструировали филиал № 1 (Чертановская улица, дом 62, корпус 1), филиал № 2 (Варшавское шоссе, дом 148, корпус 1) и филиал № 5 (Ратная улица, дом 8г).

Во время второго этапа приводят в порядок филиал № 4 (Коктебельская улица, дом 6, строение 1), а также головное здание. Работы в филиале № 3 (улица Газопровод, дом 11) запланированы на 2025 год.

Общая площадь зданий — 36,7 тысячи квадратных метров, они рассчитаны на 4,6 тысячи посещений в смену. Пациенты поликлиники № 170 — это жители районов Чертаново Южное, Чертаново Центральное, Чертаново Северное и Северное Бутово (более 248 тысяч человек). В медучреждении работают 546 сотрудников, в том числе 245 врачей.

В ходе первого этапа масштабной программы реконструкции поликлиник, которую ведет Правительство Москвы, в период с 2020 по 2023 год привели в порядок 200 зданий. Сейчас проходит второй этап программы — он коснется примерно 140 поликлиник. В результате реализации программы с учетом строительства новых поликлиник амбулаторный фонд Москвы обновится на 100 процентов.

Программа «Мой район»: Чертаново Южное

Программа «Мой район», разработанная по инициативе Сергея Собянина, — крупнейший проект комплексного благоустройства и развития городских районов. Ее цель — создание комфортных условий для москвичей независимо от их места жительства.

В Чертанове Южном живут больше 150 тысяч человек. За последние годы здесь многое сделано для повышения качества жизни.

«Сюда пришло наземное метро — в составе МЦД-2 пассажиров принимают станции Покровское и Красный Строитель. Открыли движение по южному направлению МСД», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Новая скоростная магистраль дает автомобилистам множество дополнительных вариантов поездок по городу и позволяет экономить время в пути. Например, до района Головинский в САО теперь можно доехать на 15 минут быстрее.

Помимо этого, специалисты реконструировали Дорожную улицу, построили эстакаду и три подземных пешеходных перехода. В районе организовали шесть новых маршрутов наземного городского транспорта, установили около 90 современных остановочных павильонов.

Для электромобилей установили две электрозарядные станции в рамках проекта «Энергия Москвы». Кроме того, построили многоэтажный паркинг на 300 машино-мест по адресу: Варшавское шоссе, дом 141. К услугам любителей велосипедных прогулок — 21 велопарковка на 182 места.

«Социальную инфраструктуру пополнили новые детский сад на Кировоградской улице и учебный корпус на улице Маршала Батицкого. На улице Газопровод планируем спортивный комплекс с бассейном», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Детский сад на Кировоградской улице (дом 25а) рассчитан на 125 воспитанников. Учебный корпус на улице Маршала Батицкого (дом 12) смогут посещать 550 школьников и 70 дошкольников.

Идет модернизация амбулаторного звена. Кроме поликлиники № 170 приводят в порядок и детскую поликлинику № 98. В рамках первого этапа программы реконструкции занялись головным зданием (Дорожная улица, дом 26) и филиалом № 2 (Чертановская улица, дом 62, корпус 2).

Специалисты отремонтировали здание Московского государственного университета спорта и туризма (Кировоградская улица, дом 21, корпус 1, строение 2), Дом культуры «Маяк» (улица Газопровод, дом 9а), помещения библиотеки № 143 (Чертановская улица, дом 66, корпус 4) и 157 (улица Газопровод, дом 9, корпус 2), фасад здания библиотеки № 158 (Дорожная улица, дом 20, корпус 1).

Около дома 158, корпуса 2 на Варшавском шоссе обустроили каток с искусственным льдом. На улице Газопровод построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Особое внимание уделили реабилитации Битцевского леса. Центральную часть природно-исторического парка не тронули. При этом сформировали защитный буфер, создав рекреационную зону между лесом и жилой застройкой, которая вместила инфраструктуру для отдыха и сняла нагрузку с заповедной части.

Недалеко от станции метро «Улица Академика Янгеля» появился локальный рекреационный центр «Зеленый бульвар» с прогулочными и велосипедными маршрутами, спортивными и детскими площадками. Рядом разместилась зона отдыха «Место встреч», где есть сцена с амфитеатром и пять игровых зон для детей. Между станциями метро «Улица Академика Янгеля» и «Лесопарковая» сделали рекреационный центр «По лесным дорожкам», со стороны станции метро «Аннино» — «Птичий дом». Обустроен также прогулочный маршрут в Аннинском лесопарке.

Выполнено комплексное благоустройство Чертановской улицы, которая проходит через Чертаново Северное, Центральное и Южное. Специалисты привели в порядок 97 дворов, установили опоры освещения на 15 детских и спортивных площадках.

В этом году занимаются благоустройством озелененной территории около водоемов на Чертановской улице, территорий возле Варшавских прудов и Покровского пруда — еще раньше там провели работы по реабилитации. В рамках комплексного благоустройства улиц развернуты работы в районе дома 160, корпусов 1–3 на Варшавского шоссе и в проезде от дома 170в на Варшавском шоссе до МКАД.

Пользуется спросом межрегиональная ярмарка, расположенная недалеко от станции метро «Улица Академика Янгеля» (Россошанский проезд, владение 8, корпус 2).

Программа реновации

В программу реновации в районе Чертаново Южное включено девять домов. В них живут 1,5 тысячи москвичей. Первый этап переселения пришелся на период с 2020 по 2024 год, в него вошло семь домов. Все они уже расселены, шесть старых зданий снесли. В ходе второго (2025–2028 годы) и третьего (2029–2032 годы) этапов программы предстоит расселить по одному дому.

В районе подобрали две стартовые площадки. На одной из них (Варшавское шоссе, дом 139) уже построен жилой комплекс. Сейчас возводится еще один дом по адресу: улица Газопровод, земельный участок № 7 (владение 7).