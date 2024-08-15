Собянин рассказал о развитии района Южное Чертаново

В Южном Чертанове в последние годы многое сделали для комфортной жизни. Об этом в четверг, 15 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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— Сюда пришло наземное метро — в составе МЦД-2 пассажиров принимают станции Покровское и Красный Строитель. Открыли движение по южному направлению МСД. Провели реконструкцию Дорожной улицы со строительством эстакады и подземных пешеходных переходов, — сообщил глава города.

Кроме того, в рамках развития социальной инфраструктуры в районе появился детский сад на Кировоград­ской улице и учебный корпус на улице Маршала Батицкого. По словам мэра, планируется возведение спортивного комплекса с бассейном.

Собянин отметил, что в районе также была проведена масштабная реконструкционная работа. Обновление получили головное здание и филиал номер 2 детской поликлиники номер 98, филиалы номер 1 и 2 поликлиники номер 170.

— Осенью этого года завершим модернизацию головного здания поликлиники №170. Практически полностью перестроим его — сделаем удобным для персонала и пациентов. Увеличим число процедурных и кабинетов врачей общей практики, оснастим новейшим оборудованием. Благоустроим территорию, — говорится в сообщении мэра.

Кроме того, Собянин заявил, что уже в 2025 году начнутся работы в филиале номер 3.

Также была проведена работа по реабилитации Битцевского леса и прогулочного маршрута в Аннинском лесопарке, были очищены и оборудованы Покровский и Варшавский пруды, а также берега у водоемов на Чертановской улице.

По словам Сергей Собянина, порядка 30 новых школ и детских садов откроется в Москве к новому учебному году.