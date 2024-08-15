Свыше 300 кинопоказов пройдет на Московской международной неделе кино

Первая Московская международная неделя кино (ММНК) пройдет с 23 по 28 августа в рамках форума-фестиваля «Москва 2030». На мероприятии представят порядка 70 фильмов из Индии, Китая и других стран, а также более 40 российских фильмов и анимационных картин. Об этом в четверг, 15 августа, рассказали в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

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— Мы активно работаем над развитием московского кинокластера, над позиционированием столицы как города кино. Мы с особым трепетом и ответственностью подходили к реализации Московской международной недели кино, — пояснил глава департамента Алексей Фурсин.

Более чем на 30 площадках Москвы состоится 300 кинопоказов. Зарегистрироваться на них горожане могут с 15 августа на сайте ММНК, уточняют на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве в девятый раз пройдет акция «Ночь кино». Там гости смогут увидеть лучшие отечественные и зарубежные фильмы, сериалы, анимационные и короткометражные картины. Акция будет проходить 24 августа в рамках Московской международной недели кино.

В столичных парках работают десять летних кинотеатров. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Кинокартины также показывают на летних киноэкранах в парках «Фили», «Ангарские пруды», «Сокольники», в Измайловском, Перовском и Таганском парках. С начала сезона летние кинотеатры посетили уже более 20 тысяч человек.