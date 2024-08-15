Около 500 лифтов заменили в московских жилых домах в рамках капремонта

Порядка 500 лифтов заменили в жилых домах Москвы в рамках программы капитального ремонта. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

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— Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению Мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 45,2 тысячи лифтов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в этом году также обновят более 2,6 тысячи лифтов, в частности, в Юго-Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном административных округах.

С 2018 года лифты в жилых помещениях, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления срока эксплуатации, пояснили в Telegram-канале комплекса.

В ЦАО в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда завершена замена лифтового оборудования в доме № 4, строение 1 в Большом Кондратьевском переулке. В здании 8 этажей и 5 подъездов. В каждом подъезде по 1 лифту грузоподъемностью 400 килограммов, скоростью 0,7 метров в секунду — именно их заменили в многоквартирном доме.