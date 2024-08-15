Чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Москве

Москва окажет содействие в проведении Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Чемпионат пройдет в столице с 26 по 29 октября.

«Уже 10 лет он помогает людям с особенностями здоровья показать профессиональные навыки, познакомиться с ведущими работодателями и начать трудовую карьеру», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Соревнования состоятся на нескольких площадках, включая Гостиный Двор. В конкурсе примут участие более тысячи победителей региональных отборочных этапов из всех субъектов Российской Федерации и дружественных стран. Они продемонстрируют свои таланты в 50 компетенциях в сфере промышленности, строительства, экономики и управления, ИТ-технологий, медицины, образования, культуры, декоративно-прикладного искусства, общественного питания и услуг.

За 10 лет участниками чемпионата стали более 100 тысяч человек. Свыше 93 процентов из них были трудоустроены на предприятия, являющиеся партнерами движения.

В столице к движению «Абилимпикс» присоединились более восьми тысяч человек. Участников, которые представят город, определяют по итогам московского чемпионата, который проходит накануне общероссийского. Соревнования проводятся среди школьников старше 14 лет, студентов и специалистов.

Кроме того, чемпионат «Абилимпикс» — площадка для обсуждения вопросов обучения людей с ограниченными возможностями здоровья, новых инклюзивных практик, профессиональной ориентации и культурного обогащения.