Сергунина рассказала о бесплатных экскурсиях по центру «Сколково»

Для посетителей фестиваля «Портал 2030–2050» подготовили десятки экскурсий. Они будут проводиться на территории инновационного центра «Сколково» до 6 сентября включительно. Общая продолжительность экскурсий составит более 60 часов. Об этом в четверг, 15 августа, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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— Для москвичей и туристов подготовили семь маршрутов, демонстрирующих разные технологические разработки. Например, посетители могут выпить приготовленный роботом-бариста кофе и поиграть с механической собакой российского производства, — рассказал Сергунина.

Отмечается, что для участия требуется предварительная регистрация. Фестиваль посвящен технологиям будущего. Он объединил в себе арт-выставку, соревнование цифровых художников, деловую программу, выступления ученых и диджей-сеты.

14 августа в «Экспоцентре» официально открылась масштабная выставка «Москва промышленная. Город будущего», которая рассказывает о достижениях столичных заводов. Познакомиться и вживую увидеть достижения московских промышленников можно на специальной выставке в «Экспоцентре».

Участники проекта «Сделано в Москве» получили возможность представить свой ассортимент в четырех уникальных павильонах на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030». Для самых маленьких жителей столицы будет работать павильон детских товаров, в котором представят игрушки, мебель и косметику.