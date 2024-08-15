Власти рассказали об эпидситуации в Москве

Эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону. В структуре заболевших преобладают пациенты с ОРВИ, главным образом с COVID-19, который сейчас является привычным сезонным заболеванием. Об этом в четверг, 15 августа, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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— COVID-19 во всем мире уже стал привычным сезонным заболеванием, и Москва не является исключением. Мы выстроили отлаженную систему мониторинга структуры заболеваемости и прогнозирования, продолжаем ежедневный анализ новых случаев инфекций в городе. Благодаря этому мы видим полное распределение всех штаммов и подштаммов, отслеживаем появление новых видов вирусов, планируем развитие эпидситуации наперед. Сейчас мы видим небольшой сезонный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19, который был для нас вполне ожидаемым для конца лета — горожане постепенно возвращаются из отпусков и с дач, а дети — в детские сады, — рассказала вице-мэр.

Также она отметила, что самым распространенным штаммом COVID-19 сейчас является FLIRT, однако болезнь проходит легко, и пациенты достаточно быстро идут на поправку.

В городе сформирована четкая система управления ситуацией с сезонными вирусными заболеваниями, ведется постоянный мониторинг циркулирующих вирусов с целью определения их штаммов, характеристик и степени тяжести заболевания; в течение года проводится анализ 5–7 процентов заболевших людей для определения доминирующей вирусной структуры, изучается, есть ли у одного вируса тенденция к вытеснению другого или нет.

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В Москве все заболевшие регулярно сдают анализы, чтобы изучить структуру заболеваемости в городе. Также проводится полногеномное секвенирование всех штаммов вируса ОРВИ, чтобы понять генетическое разнообразие возбудителя.

В августе в Москве и области установилась погода с сильными перепадами дневных и ночных температур — разница может достигать 10 и более градусов. При этом уже близко осень, с которой придет и сезон простуд.