Тестовое голосование онлайн и на участках пройдет в Москве 23 августа

Тестовое голосование перед выборами депутатов Московской городской Думы восьмого созыва состоится 23 августа. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

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Проверку планируют осуществить в период с 08:00 до 14:00. Целью проведения тестового голосования является изучение корректности работы системы для последующего использования.

— Уверен, что и на предстоящих в сентябре выборах она также будет работать без сбоев. Однако традиционно мы проводим тестовое голосование, чтобы убедиться в корректности работы системы, — заявил Костырко.

По его словам, специалисты будут создавать различные ситуации, которые могут возникнуть в дни голосования, говорится на сайте.

С 6 по 8 сентября 2024 года москвичи будут выбирать депутатов Мосгордумы. Как устроено дистанционное электронное голосование, как голосовать на избирательном участке и какие технологии защищают голоса избирателей, можно прочитать в специальном разделе mos.ru о выборах или на странице Мосгоризбиркома, посвященной голосованию. Подробнее об обязанностях депутатов Мосгордумы можно узнать на сайте «ПОЛИТМОСКВА».