Лиханов: дополнительные автобусы будут курсировать по маршруту №844

По Пролетарскому проспекту от метро «Каширская» до метро «Кантемировская» начнут курсировать дополнительные автобусы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал координатор проекта «Безопасная столица» в ЮАО Александр Лиханов.

— Автобусы №844 будут ходить чаще благодаря введению дополнительных единиц подвижного состава. На маршруте автобуса-экспресса №80е не только сократятся интервалы движения, но и увеличится количество остановок, о чем также просили жители. Привычные маршруты по Пролетарскому проспекту, в том числе на работу, станут комфортнее. И все благодаря неравнодушию жителей района, которые активно меняют свой район к лучшему, – рассказал Александр Лиханов.

Он пояснил, что ранее по просьбе жителей района Москворечье-Сабурово он обратился в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в связи с нерегулярным движением автобуса №844 и нехваткой остановок на пути следования автобуса-экспресса №80е.

Кроме того, Лиханов сообщил, что было проведено несколько рейдов совместно с представителями ГКУ «Организатор перевозок».

— Убедились, что такая проблема существует. Решение было найдено, – добавил он.

В июле с просьбой обратить внимание на график курсирования автобусов по Пролетарскому проспекту к Лиханову обратились жители многоквартирных домов на ул. Кантемировская и Пролетарском проспекте, а также в районе парка «Долина реки Чертановки». Активисты собрали более 700 подписей за совершенствование транспортной логистики.