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Синоптик Позднякова: в Москве ожидается раннее бабье лето

В августе москвичей ждет теплое завершение календарного лета, прогноз погоды до конца месяца оптимистичный. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Москвичам пообещали теплую погоду в августе и бабье лето в сентябре
© РИА Новости

По ее словам, начало сентября также будет теплым. Синоптик отметила, что в этом году в столице возможно даже раннее бабье лето, поэтому переход из августа в осень будет плавным и приятным.

«Формируется блокирующий антициклон, который может подзадержаться, а потом слиться с Азорским антициклоном — тем самым, что «отвечает» за бабье лето. Бабье лето может наступить раньше, чем классическая дата 14 сентября. Теплая неделя в сентябре точно будет, процессы в атмосфере развиваются так, что можно на это надеяться», — заключила Позднякова.

15 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал интенсивные осадки в четырех регионах России. Он допустил выход из берегов рек в Свердловской области и Татарстане, где ожидаются продолжительные осадки. Также ожидается смена жаркой погоды в Бурятии на сильные дожди и ветер скоростью 24 м/с. Кроме того, сильный ливень предсказывается в Томской области и в соседних с ней регионах Западной Сибири.

Новости Москвы
Татьяна Позднякова
Роман Вильфанд