Москвичам будут доступны все способы голосования на выборах в МГД

Тестовое голосование перед выборами депутатов Московской городской Думы восьмого созыва и муниципальных депутатов в 8 муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино состоится 23 августа. Решение об этом было принято сегодня на заседании Общественного Штаба по наблюдению за выборами в Москве. Оно будет проходить с 08:00 до 14:00. Участие в нем смогут принять совершеннолетние москвичи с активным избирательным правом и постоянной регистрацией в Москве.

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— Мы предлагаем провести тестовое голосование с использованием всех возможных способов – тем более, что так будут проводиться и выборы в Мосгордуму, а также муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино. В день тестового голосования москвичам будут доступны все три способа голосования: это онлайн по ссылке elec.mos.ru или голосование на избирательных участках: с помощью терминалов электронного голосования (ТЭГ) или с помощью бумажных бюллетеней, — сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалев.

Он также рассказал, что среди предложений по теме тестового вопроса несколько раз встречалась тема необходимости решения вопроса безнадзорных животных. Это серьезная тема, подчеркнул Вадим Ковалев, и добавил, что планируется внимательно проработать все поступившие предложения и выбрать наиболее популярный и актуальный для жизни города вопрос.

Целью проведения тестового голосования является проверка корректности работы всех систем, задействованных в проведении выборов, подчеркнул Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

— Система электронного голосования, объединяющая онлайн-голосование, терминалы на участках и электронный список избирателей, зарекомендовала себя как надежный современный механизм для волеизъявления граждан. Уверен, что и на предстоящих в сентябре выборах она также будет работать без сбоев. Однако традиционно мы проводим тестовое голосование, чтобы убедиться в корректности работы системы, создаём различные ситуации, которые могут возникнуть в дни голосования и проверяем готовность системы справиться с различными нагрузками, — рассказал Артем Костырко.

В свою очередь, заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут подчеркнул, что возможность протестировать сразу все способы голосования повышает вовлечение москвичей в избирательный процесс.

— Мы полностью согласны с предложением коллег провести тестирование и на участках, чтобы в очередной раз убедиться в качественной организации голосования с помощью всех возможных способов. Напомню, что тестирование повторят процесс проведения выборов, а голосование с использованием всех существующих возможностей позволяет обеспечить высокую степень открытости и легитимности выборов, — отметил Реут.

В ответ Реуту Вадим Ковалев добавил, что проведение тестового голосования в том числе на участках позволит членам Общественного штаба вновь отработать свои действия на участках и проверить организацию тестового голосования на местах.

Голосование на сентябрьских выборах в Москве начнется 6 сентября и продлится три дня. Сделать выбор москвичи смогут дистанционно или на избирательном участке. Узнайте о способах отдать голос подробнее. Больше информации о кандидатах в депутаты МГД и ТиНАО, а также о их будущих задачах, — на сайте «ПОЛИТМОСКВА».