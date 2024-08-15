В районе Внуково обновят систему водоснабжения

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Новую систему водоснабжения проложат в деревне Марушкино и поселке Кокошкино в ТиНАО. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

— Проект включает в себя монтаж водопроводного узла «Первомайское» и кольцевой сети в ТиНАО. Протяженность магистрального водопровода составит более 10 километров. Планируемые работы включают строительство и реконструкцию водопроводных узлов, — рассказала Княжевская.

Для модернизации трассы и осуществления ее увязки подготовлен проект планировки территории линейного объекта на участке площадью 94,63 гектара. Кроме того, предусматривается внесение изменений в правила землепользования и застройки, что необходимо для размещения новых водопроводных узлов и сетей.

Как уточнила Юлиана Княжевская, в рамках проекта также проведут дополнительные трассы водопроводных линий в Кокошкине, Власове и Крекшине, а также до узла «Марушкино». Реализация решений будет осуществляться в рамках Адресной инвестиционной программы.

— Повышение эффективности инженерной инфраструктуры является одним из важнейших условий соблюдения принципа сбалансированной застройки, которого придерживается город в развитии ТиНАО. Это необходимо для комфортного проживания граждан. С момента присоединения территорий к столице размер инвестиций в развитие инженерной инфраструктуры Новой Москвы превысил 200 миллиардов рублей, — сообщил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

К примеру, в округах введен в эксплуатацию крупный водовод от Варшавского до Калужского шоссе протяженностью более 22 километров, который в перспективе будет обеспечивать водой столичного водопровода более 200 тысяч жителей.