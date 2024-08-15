Москвичей предупредили о самой холодной ночи с начала лета

В ночь с 15 на 16 августа в Москве ожидается самая низкая температура с начала лета. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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— Ближайшей ночью вновь будет холодно — столбики термометров опустятся до самых низких отметок с начала лета — в мегаполисе (в Москве - прим. «ВМ») ожидается плюс 8 — плюс 10 градусов, а по области плюс 6 — плюс 11, — рассказал синоптик.

По словам Леуса, это будет концом августовского холода. В дальнейшем последний месяц лета будет радовать москвичей теплой погодой. Так, в пятницу воздух прогреется до плюс 23-25 градусов в Москве и до плюс 21-26 в Подмосковье, что соответствует норме для регионов в эти дни августа, говорится в сообщении.

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал, когда в Москву вернется 30-градусная жара.

Специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что жара начнет постепенно возвращаться в Москву уже на предстоящих выходных.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует, что бабье лето в Москве наступит в сентябре из-за дефицита осадков. Август в столице будет засушливым, дефицит влаги составит порядка 20–30 процентов. Температура воздуха будет находиться в пределах нормы.