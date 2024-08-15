Движение по Тверской улице временно ограничат из-за замены асфальта

В связи с заменой асфальта на участке Тверской улицы будет перекрыто движение. Ограничения будут действовать в период с 16 по 19 августа. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В период с 16:00 до 22:00 16 августа будет ограничено движение по двум крайним левым полосам на Большом Путинковском переулке от улицы Малая Дмитровка до Тверской улицы. Кроме того, на этом участке от Моховой улицы до Тверского бульвара перекроют движение в период с 22:00 16 августа до 06:00 19 августа. Помимо этого, с момента начала работ и до их окончания будет запрещена парковка. Проезд местных жителей будет осуществляться по пропускам.

— В дни проведения ремонтных работ рекомендуем использовать для поездок метро. Планируйте маршрут на автомобиле заранее с учетом временных ограничений, — следует из сообщения в Telegram-канале.

Движение составов на участке «Саларьево — Новомосковская» Сокольнической линии временно остановят в период с 24 по 28 августа. Меры по приостановке движения были приняты из-за ремонта станции «Потапово».