Собянин: Новые пешеходные переходы и разметка улучшили движение еще в 200 местах столицы

Движение еще в 200 местах Москвы улучшилось благодаря новым пешеходным переходам и дорожной разметке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Новые пешеходные переходы и разметка улучшили движение еще в 200 местах города. Только за I полугодие, к примеру: с помощью переразметки добавлено 59 полос, которые увеличили пропускную способность дорог; на 10 перекрестках нанесена «вафельная» разметка, что ускоряет проезд и сохраняет безопасные условия движения; обустроено 60 пешеходных переходов – можно удобно пересекать дорогу», – написал мэр.

При этом он отметил, что кураторы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) ежегодно реализуют около тысячи проектов для улучшения дорожной инфраструктуры в столице. «Обязательно учитывается мнение жителей», – добавил Собянин.