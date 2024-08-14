Московский зоопарк показал кошачьи повадки манула Тимофея

Московский зоопарк в среду, 14 августа, показал новые кадры со своим главным символом — манулом Тимофеем. На видео, опубликованном в Telegram-канале, зверек точит коготки о бревно, совсем как обычный кот.

— Ничто кошачье Тимоше не чуждо, — пишут в публикации.

Ранее в Московский зоопарк приехали две китайские поклонницы манула Тимофея. Также посетители решили подобрать животному невесту.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась фотографиями родителей манула Тимофея. На одном из фотоснимков запечатлен его папа — Зеленогорск из Новосибирска.

До этого Светлана Акулова выложила новое видео с подросшей пандой Катюшей, которая играет на улице. Она отметила, что панда Диндин и Катюша — «обе хулиганистые девчонки».