Собянин рассказал о работе московских студенческих отрядов

Городской проект «Молодежь Москвы» предоставляет широкий спектр возможностей для реализации планов подростков и молодежи. По традиции – одна из самых востребованных и популярных – стать участником студенческого отряда. Об этом в среду, 14 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

В 2024 году трудовой семестр Российских студенческих отрядов начался в мае и продлится до конца августа. От больниц в Южно-Сахалинске до музейных учреждений в Севастополе — более трех тысяч членов Московских студенческих отрядов работают в самых разных областях и регионах.

Самым популярным направлением является педагогика: более тысячи студентов занимаются организацией детского отдыха в детских лагерях Подмосковья, Краснодарского края и Крыма в качестве вожатых, спортивных инструкторов, организаторов смен и кружков.

Молодые архитекторы работают над зданиями городского, федерального и международного значения. Некоторые студенты столичных колледжей ведут строительство и ремонт жилья, студенческих общежитий, объектов Инновационного кластера «Воробьевы горы», МОЭК, Россетей и Московского метрополитена.

Все больше студентов выбирают работу проводниками. В этом году в поездах дальнего следования за пассажирами следят более 180 студентов-проводников.

— Перспективное направление — гостиничный бизнес в городах Крыма и Краснодарского края. Ребята работают аниматорами, хостес пляжа, спасателями, даже виноградарями, а со второй половины июля и в Музейном комплексе «Новый Херсонес» в Севастополе, — рассказал Собянин в своем личном блоге.

В столице открылась масштабная выставка «Москва промышленная. Город будущего». Новая площадка расположилась в «Экспоцентре» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».