Около 720 тысяч тонн вторсырья направили на переработку за полгода в Москве

За пол года в рамках программы раздельного сбора мусора в столице было собрано порядка 720 тысяч тонн вторсырья. Об этом в среду, 14 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— За январь — июнь этого года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 720 тысяч тонн вторсырья, что превышает предыдущий аналогичный показатель, — рассказал заммэра.

Он добавил, что программа до сих пор успешно реализуется благодаря грамотной организации необходимой инфраструктуры.

В настоящее время возле домов и объектов социальной сферы Москвы установлены брендированные контейнеры с синей и серой маркировкой. Выброшенное вторсырье после сбора направляется на сортировку. С помощью сепараторов, работающих в автоматическом режиме, отходы разделяют по типам пластика и макулатуры, а также цвету стекла. После этого бытовые отходы направляются на переработку, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи собрали более 150 килограммов батареек в специализированные контейнеры, которые установлены на 20 межрегиональных ярмарках. Жители столицы активно поддержали экологическую инициативу по сбору батареек.