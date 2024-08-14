Собянин рассказал об открытии выставки «Москва промышленная. Город будущего»

В столице открылась масштабная выставка «Москва промышленная. Город будущего». Новая площадка расположилась в «Экспоцентре» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Об этом в среду, 14 августа, сообщил глава города Сергей Собянин в своем личном блоге.

— Свыше 60 предприятий покажут свою продукцию, — заявил Собянин.

По его словам, гости смогут познакомиться с программой развития столичного бизнеса и проектами по поддержке развития инноваций в рамках городской среды. Площадка удобно поделена на десять секторов, каждый из которых посвящен определенной сфере, среди которых: медицина, авиация, беспилотники, ракетно-космическая промышленность, автомобилестроение и другие категории. Посетить площадку можно до 8 сентября, следует из сообщения в Telegram-канале.

Ресторанный бизнес в Москве активно развивается, привлекая внимание как жителей, так и гостей столицы. На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» можно ознакомиться с новшествами индустрии в ближайшие годы.