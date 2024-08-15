Вход на Московскую международную книжную ярмарку будет бесплатным

Московская международная книжная ярмарка в этом году пройдет с 4 по 8 сентября. Место проведения - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной, павильон № 5.

© Российская Газета

Впервые вход на старейший книжный смотр России будет свободным, то есть бесплатным. Правом бесплатного прохода смогут воспользоваться все категории граждан без исключения. Оформлять билет не придется.

В этом году в ММКЯ примут участие более 300 издателей и книгораспространителей из России и других стран. Запланировано более 200 событий: встречи с писателями, презентации книг, конференции и семинары.

В эти же даты там же, в "Экспоцентре", состоится и 2-я Московская международная детская книжная ярмарка. Здесь будут собраны только детские издательства и подготовлена специальная программа для юных читателей. Вход тоже бесплатный.

Второй год подряд на ММДКЯ пройдет награждение лауреатов "Национальной премии в области детской и подростковой литературы".

37-я Московская международная книжная ярмарка пройдет при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Правительства Москвы и Российского книжного союза.