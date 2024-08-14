Московский медиафестиваль объявил образовательную программу

На ВДНХ 31 августа откроется Московский медиафестиваль. Мероприятие пройдет при поддержке столичного департамента СМИ и рекламы и будет адресовано как профессионалам из сферы медиа, так тем, кто хочет заложить фундамент для будущей профессии.

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На фестивале в ходе дискуссий, лекций, презентаций, паблик-токов и мастер-классов спикеры через призму профессионального опыта затронут разные тематические грани медиа: от музыки, ЗОЖ, кино, театра, моды, туризма, культуры и семьи до карьеры, бизнеса, науки и цифровой безопасности.

На протяжении двух дней на мероприятии будут работать пять шатров зоны «Обучение», которые познакомят гостей с индустрией печатных СМИ, социальных сетей, издательских домов, медиахолдингов, агентств, радио, онлайн-кинотеатров, ТВ, интернет-площадок и брендов. Главной точкой притяжения образовательной программы станет шатер «Герои медиа», который даст возможность гостям встретиться с кумирами, перенять их опыт и узнать о закулисье мира медиа. Также на площадке будут работать шатры №1 и №4 — для всех гостей фестиваля, шатер №2 — для экспертов и №3 — для начинающих специалистов.

Шатер «Герои медиа» даст возможность посетителям узнать новые тренды индустрии из первых уст. Наполнение шатра «Герои медиа» станет источником знаний для всех посетителей мероприятия независимо от уровня опыта в медиаиндустрии, так как фестиваль призван погрузить посетителей в мир медиасферы.

На дискуссии «Как стать звездой музыкальной индустрии» эксперты дадут профессиональный взгляд на развитие в области музыки в эпоху расцвета интернет-сервисов. Спикерами сессии станут: композитор, музыкальный продюсер, руководитель лейбла «Дружба мьюзик» Денис Дубовик; заместитель генерального продюсера ТНТ Иван Калашников; руководитель музыкальной редакции «ГПМ Радио» Олег Сергеенко.

На паблик-токе «Почему кулинарные шоу так нравятся зрителям» спикеры поделятся полезными инсайтами по привлечению различных аудиторий. Эксперты сессии: ведущий шоу «ПроСТО кухня» на СТС, ресторатор, автор кулинарных книг и блогер Александр Белькович; ведущий телеканала «Кухня», бренд-шеф проекта КУХНЯ.РФ Григорий Мосин; бренд-шеф, кулинарный блогер Елена Ландэ.

В Шатрах №1 и №4 на лекции «Девочка, скажи свой номер: как защитить детей в медиапространстве» гостям расскажут про детскую цифровую безопасность. В качестве экспертов выступит, например, психолог Мария Афонова.

Здесь же пройдет дискуссия «Город будущего и социальные инициативы», где слушатели узнают, как стать социально-ответственным гражданином и чего ждать москвичам в обозримом будущем.

Также на лекции «Инновации и ЧС: как медиапространство спасает жизни» спикеры расскажут о том, как медиа может создать общественный резонанс.

В шатре для профессионалов индустрии №2 пройдут специализированные профессиональные сессии для экспертов медиасферы. Например, на дискуссии «Медиапродвижение путешествий по России» журналисты и блогеры расскажут, какие креативные и эффективные медиатехнологии продвижения территорий и привлечения туристов существуют сегодня.

В Шатре для начинающих специалистов №3 на дискуссии «Тренды медиаиндустрии: какие профессии становятся главными игроками на рынке?» представители онлайн-школ обсудят с начинающими медийщиками вопрос выбора актуальной будущей профессии.

На сессии «Необычные места рядом: медиа открывают новые горизонты для отдыха» у всех желающих будет возможность узнать больше о форматах путешествий по России.

А на дискуссии «Компетенции в сфере медиакоммуникаций» эксперты расскажут, чем должен обладать специалист в области медиа. Среди ведущих будет заведующая кафедрой медиакоммуникаций РГГУ, доктор педагогических наук, доцент Виктория Волкова.

Вечером образовательные сессии сменятся развлечениями: в программу первого дня включен концерт, а во второй день запланирована «Ночь пожирателей российской рекламы» и провести семейный досуг за приятным просмотром шедевров индустрии. Также на территории фестиваля будет работать детская зона, где родители смогут оставить ребенка отдохнуть под присмотром организаторов.

Стратегический партнер фестиваля — Rambler&Co.