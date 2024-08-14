В Москву может вернуться 30-градусная жара

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что 30-градусная жара может вернуться в Москву. Об этом сообщает NEWS.ru.

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По словам синоптика, до конца недели столбики термометров поднимутся до +25-26 градусов. Не исключено, что на следующей неделе температура приблизится к +30 градусам.

«При этом возможность осадков на этой неделе практически нулевая, скорее всего, дождей не будет», — добавил синоптик.

Отметим, что ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сделала схожий прогноз. Она заявила, что потеплеть в Москве может к выходным. Эксперт считает, что в воскресенье, 18 августа, местами может пройти небольшой дождь, а дневная температура достигнет +26-27 градусов, что является для столицы высоким показателем.