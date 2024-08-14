Синоптик рассказала о возвращении жаркой погоды в Москву

Жаркая погода вернется в столицу на предстоящих выходных. Об этом в среду, 14 августа, сообщила специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, минимальная температура воздуха ночью в выходные дни будет в пределах 13–15 градусов в городе, в области будет 10–15 градусов. Дневная температура будет колебаться в диапазоне от 24 до 26 градусов.

— В воскресенье не исключен местами небольшой дождь, в дневные часы. Температура в городе где-то плюс 26 — плюс 27 градусов, — рассказала Позднякова.

По ее словам, такие показатели подходят под категорию жаркой погоды для мегаполиса, пишет РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что начиная со среды, 14 августа, в столице ожидается солнечная погода без осадков, а температура воздуха начнет повышаться.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует, что бабье лето в Москве наступит в сентябре из-за дефицита осадков. Август в столице будет засушливым, дефицит влаги составит порядка 20–30 процентов. Температура воздуха будет находиться в пределах нормы.