Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку. Как сообщает РБК, во время выступления на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» он отметил, что действующий подход к благоустройству позволяет развиваться туризму в столице.

Собянин отметил, что столичные власти регулярно упрекают в том, что они «чрезмерно занимаются благоустройством города», в том числе укладывая новую и перекладывая старую плитку.

«Такой мем в городе: "Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад <...> зарыл"», — пошутил мэр.

Он отметил, что «на самом деле, это так», однако вместо «клада Лужкова» там «зарыта» современная экономика. Когда на освобождаемых пространствах парковали автомобили и стояли ларьки, там не было людей, торговли и туристов. По оценкам Собянина, каждый из снесенных в Москве ларьков в районе метро «Чистые пруды» прежде приносил владельцу порядка 100 тысяч долларов в год.

«Сегодня, потратив 100 млрд на благоустройство, мы за год дополнительно имеем 120 млрд от туризма. У нас за год окупаются эти проекты, за год!», — добавил Собянин.

Напомним, что в бюджете 2024 года на программу «Развитие городской среды» заложено почти 245 млрд руб. В мэрии Москвы заявляли, что планируют благоустроить 785 московских улиц, а также Кадашевскую набережную и прилегающие к ней переулки.