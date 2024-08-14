Собянин одобрил проект строительства офисно-делового центра в ЮВАО

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект строительства офисно-делового центра в Нижегородском районе ЮВАО. Об этом в среду, 14 августа, мэр столицы сообщил в своем личном блоге.

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Реализация проекта планируется за счет инвесторов по программе стимулирования создания мест приложения труда. В результате в городе появится более четырех тысяч новых рабочих мест, говорится в сообщении.

Незадолго до этого, Собянин сообщил, что власти Москвы продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим в Курской области. По его словам, столичные медики оказывают помощь пациентам в больницах города, а также в Курской области. Поддержка со стороны Москвы будет продолжаться.

Собянин также сообщил, что Троицкая линия метро станет одной самых протяженных в столице. Специалисты ведут активные работы на данном направлении. Станция «Университет Дружбы Народов» завершена на 97 процентов. В вестибюле нового пространства жители города смогут увидеть два мозаичных панно, которые посвящены международному творчеству.Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект строительства офисно-делового центра в Нижегородском районе ЮВАО.

Реализация проекта планируется за счет инвесторов по программе стимулирования создания мест приложения труда. В результате в городе появится более четырех тысяч новых рабочих мест.