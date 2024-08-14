Первый этап программы реновации завершен в 47 районах Москвы

Ключевому градостроительному проекту Москвы – программе реновации жилищного фонда – исполнилось семь лет. Первый этап ее реализации уже завершен в 47 районах города. Современное жилье предложено горожанам из более тысячи домов. Сроки переезда также приблизились для жителей 100 зданий в 36 районах города, запланированных для расселения в ходе второго и третьего этапа программы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Программа реновации жилищного фонда в столице стала масштабным проектом по переселению горожан в современное жилье и обновлению городской среды. Сегодня реновация охватывает 80 процентов столичных районов.

— Первый этап программы реновации, окончание которого предполагается до конца этого года, завершен в 47 районах Москвы. Ряд принятых мер позволил также приблизить сроки новоселья ориентировочно для 14 тысяч москвичей из 100 старых домов, запланированных к расселению в рамках второго и третьего этапа. Программа завершена в шести районах: Северном, Молжаниновском, Коммунарке, Старом Крюкове, Южном Медведкове и Ясеневе, – рассказал Владимир Ефимов.

По итогам реализации программы новое жилье, соответствующее всем утвержденным стандартам, получат около одного миллиона горожан. Позитивные изменения в инфраструктуре города благодаря программе затронут каждого второго москвича, поскольку рядом с современными жилыми комплексами возводятся новые объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта, создается среда для работы и отдыха не только новоселов, но и жителей сохраняемой застройки.

— С начала реализации программы реновации в городе отпраздновали новоселье 148 тысяч москвичей, еще около 20 тысяч сейчас находятся в процессе переезда или оформляют необходимую документацию. Новые квартиры с готовой улучшенной отделкой предоставлены в 308 жилых комплексах. Еще 14 новостроек ввели в эксплуатацию и готовят к передаче под заселение. В настоящее время общее количество стартовых площадок под строительство жилья для переселения жителей увеличилось более чем втрое и составляет 10,2 миллиона квадратных метров. Подбор дополнительных площадок продолжается, – пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

За семь лет с начала реализации программы реновации удалось достичь не только значительных результатов по выполнению основных показателей в части строительства новых домов и переселения жителей, но и ускорить темп ее реализации.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что в настоящее время по выданным разрешениям возводится 220 домов по реновации площадью 4,3 миллиона квадратных метров, все они находятся под надзором комитета.

— По поручению мэра Москвы Мосгосстройнадзор уделяет проверкам новостроек по реновации особое внимание. Всего с момента старта программы при участии сотрудников подведомственного Центра экспертиз было проведено 4003 выездные проверки и 24 538 лабораторно-инструментальных исследований для оценки возведенных конструкций и материалов, применяемых в строительстве, – отметил Антон Слободчиков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за семь лет по программе реновации ввели в эксплуатацию 322 новостройки. В среднем срок расселения домов сократился почти в два раза – до 5,5–6 месяцев.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва – один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза – с трех миллионов до пяти – семи миллионов квадратных метров в год.