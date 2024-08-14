В столице построят четыре спортивных комплекса

В январе — июне этого года по результатам торгов город передал в аренду предпринимателям четыре земельных участка для возведения спортивных объектов. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«По результатам проведенных в первом полугодии аукционов с инвесторами заключены договоры аренды земельных участков общей площадью более двух гектаров. На них в течение четырех — шести лет запланировано строительство физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью 22,8 тысячи квадратных метров. Инвесторы проявляют повышенное внимание к развитию спортивной инфраструктуры: по итогам полугодия на земельные участки под строительство спортивных объектов пришлось больше 30 процентов всех сделок», —отметил Максим Гаман.

На севере столицы в Солнечногорском проезде на участке площадью 0,3 гектара в течение пяти с половиной лет построят физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 7,4 тысячи квадратных метров. В Юго-Западном административном округе на площадке в 0,5 гектара за аналогичный срок возведут спортивный объект площадью почти 3,7 тысячи квадратных метров.

Сразу два спорткомплекса начнут строить на юге Москвы — в Зябликове и Нагатинском Затоне. Под объекты передано более 1,2 гектара земли. Например, на Воронежской улице к 2029 году появится аквакомплекс с термальной зоной, тренажерным залом и помещениями для группового тренинга.

Узнать информацию о выставляемых на торги земельных участках, правилах проведения аукционов и изучить документацию лотов можно в разделе «Имущество от города» на инвестиционном портале Москвы. Все договоры по итогам торгов заключают в электронной форме через личный кабинет покупателя.

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