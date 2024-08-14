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Курьеры положительно оценили велоинфраструктуру в Москве

Агентство MAGRAM Market Research провело опрос московских велокурьеров — они оценивали отдельные элементы велоинфраструктуры города по десятибалльной шкале. По итогам исследования получился рейтинг наиболее комфортных для передвижения округов.

Курьеры положительно оценили велоинфраструктуру в Москве
© Вечерняя Москва

Рейтинг округов

Курьеры положительно оценили велоинфраструктуру Москвы. Самыми удобными округами для передвижения оказались СЗАО, СВАО и ВАО. По количеству и качеству велодорожек лидируют СЗАО и ЦАО.

При составлении рейтинга учитывались наличие велодорожек и полос, велопарковок, проката велосипедов, пунктов технического обслуживания и ремонта, проката дополнительного оборудования, а также сложность рельефа и наличие таких объектов, как дорожные знаки и светофоры.

Оценки велоинфраструктуры

Средние баллы для различных элементов инфраструктуры были получены на основе оценок велосипедистов по 10-балльной шкале:

Уровень развития велопарковок – 6,6 Уровень развития пунктов прокатов велосипедов / электрических велосипедов – 6.4 Уровень развития пунктов аренды дополнительного оборудования для велосипедистов – 6,2 Уровень развития пунктов обслуживания и ремонта велосипедов / электрических велосипедов – 6,1 Уровень развития дорожных знаков / светофоров для велосипедистов – 5,9 Уровень развития велодорожек / велополос – 5,6.

Безопасность передвижения

77 % опрошенных курьеров используют велосипедную инфраструктуру в среднем 40 часов в неделю для доставки заказов по городу. 76 % респондентов назвали велодорожки самым безопасным способом передвижения. Отсутствие велодорожек и выделенных полос вынуждает водителей доставки ездить по пешеходным дорожкам, обочинам и краю проезжей части, что небезопасно.

Основными опасностями при езде на велосипеде были названы дети (45 %) и взрослые пешеходы (34 %). В то же время каждый четвертый велосипедист отметил, что особую опасность представляют легковые (28 %) и грузовые автомобили (27 %).

Возможные точки роста велоинфраструктуры

Москва активно развивает велосипедную инфраструктуру, но необходимость в удобных велодорожках остается одной из ключевых тем.

Передвижение по тротуарам не всегда удобно для курьеров и других участников дорожного движения, и только каждый пятый курьер считает, что передвижение по дороге более безопасно.

Каждый второй респондент указал на необходимость увеличения количества светофоров на перекрестках, пешеходных переходов и выездов с прилегающих территорий. По мнению водителей-курьеров, установка дополнительных регулирующих знаков и светофоров в этих местах помогла бы обеспечить безопасность велосипедистов и других участников дорожного движения.

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