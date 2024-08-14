Курьеры положительно оценили велоинфраструктуру в Москве

Агентство MAGRAM Market Research провело опрос московских велокурьеров — они оценивали отдельные элементы велоинфраструктуры города по десятибалльной шкале. По итогам исследования получился рейтинг наиболее комфортных для передвижения округов.

Рейтинг округов

Курьеры положительно оценили велоинфраструктуру Москвы. Самыми удобными округами для передвижения оказались СЗАО, СВАО и ВАО. По количеству и качеству велодорожек лидируют СЗАО и ЦАО.

При составлении рейтинга учитывались наличие велодорожек и полос, велопарковок, проката велосипедов, пунктов технического обслуживания и ремонта, проката дополнительного оборудования, а также сложность рельефа и наличие таких объектов, как дорожные знаки и светофоры.

Оценки велоинфраструктуры

Средние баллы для различных элементов инфраструктуры были получены на основе оценок велосипедистов по 10-балльной шкале:

Уровень развития велопарковок – 6,6 Уровень развития пунктов прокатов велосипедов / электрических велосипедов – 6.4 Уровень развития пунктов аренды дополнительного оборудования для велосипедистов – 6,2 Уровень развития пунктов обслуживания и ремонта велосипедов / электрических велосипедов – 6,1 Уровень развития дорожных знаков / светофоров для велосипедистов – 5,9 Уровень развития велодорожек / велополос – 5,6.

Безопасность передвижения

77 % опрошенных курьеров используют велосипедную инфраструктуру в среднем 40 часов в неделю для доставки заказов по городу. 76 % респондентов назвали велодорожки самым безопасным способом передвижения. Отсутствие велодорожек и выделенных полос вынуждает водителей доставки ездить по пешеходным дорожкам, обочинам и краю проезжей части, что небезопасно.

Основными опасностями при езде на велосипеде были названы дети (45 %) и взрослые пешеходы (34 %). В то же время каждый четвертый велосипедист отметил, что особую опасность представляют легковые (28 %) и грузовые автомобили (27 %).

Возможные точки роста велоинфраструктуры

Москва активно развивает велосипедную инфраструктуру, но необходимость в удобных велодорожках остается одной из ключевых тем.

Передвижение по тротуарам не всегда удобно для курьеров и других участников дорожного движения, и только каждый пятый курьер считает, что передвижение по дороге более безопасно.

Каждый второй респондент указал на необходимость увеличения количества светофоров на перекрестках, пешеходных переходов и выездов с прилегающих территорий. По мнению водителей-курьеров, установка дополнительных регулирующих знаков и светофоров в этих местах помогла бы обеспечить безопасность велосипедистов и других участников дорожного движения.