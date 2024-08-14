Москвичи отправили пострадавшим в Курской области более 4 миллионов рублей

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Жители столицы перевели более четырех миллионов рублей на помощь пострадавшим в Курской области через сайт «Миллион призов». Об этом в среду, 14 августа, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

Благотворительная акция была организована при поддержке Российского Красного Креста. На сайте жители города могут перевести от 500 до 10 тысяч баллов, где сумма переводится в рубли. Количество пожертвований не ограничено. Направить помощь жителям можно с помощью городских и призовых баллов. Для помощи необходимо перейти в раздел «Поощрения», выбрать категорию «Благотворительность», зайти в карточку благотворительной организации и перевести виртуальную валюту.

Вырученные деньги пойдут ан помощь уязвимым группам населения, среди которых многодетные семьи, пожилые люди, мигранты, беженцы, а также инвалиды, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Москва выделила ресурсы и силы для помощи Курской области, пострадавшей от обстрелов. По поручению президента России в регионе организуются пункты временного размещения для людей, вынужденных покинуть свои дома. Так, за сутки было обустроено 24 пункта, рассчитанных на 20 тысяч человек. Они обеспечены всем необходимым для комфортного проживания.

Глава города Сергей Собянин рассказал, что более 60 некоммерческих организаций Москвы помогают участникам специальной военной операции и их семьям. По его словам, они проводят специальные мероприятия по реабилитации военнослужащих, а также помогают им быстрее привыкнуть к непривычным условиям жизни.