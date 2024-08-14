Синоптик рассказал, вернется ли жара в Москву

На следующей неделе в Москву может вернуться жара, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, скорее всего, дождей не будет.

Он добавил, что еще в среду и четверг, 14 и 15 августа, температура воздуха днем составит 21–23 градуса тепла.

«До конца недели, включая выходные, столбики термометров поднимутся до +25–26 градусов. Не исключено, что на следующей неделе температура приблизится к +30 градусам. При этом возможность осадков на этой неделе практически нулевая, скорее всего, дождей не будет» — сообщил синоптик.

7 августа мощный ливень затопил улицы у станции метро «Юго-Западная» в Москве. Как минимум два автомобиля практически «утонули» в дождевой воде, при этом в одном из них находился человек.

Погода осенью 2024 года: будет ли бабье лето, когда ждать первого снега

Ранее синоптик Людмила Паршина раскрыла, в каких регионах с 12 августа ожидается «осенняя погода». По ее словам, температура воздуха на этих территориях понизится до плюс 20–21 градуса. Особенно сильны дожди будут в Сибири и на Дальнем Востоке.

Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве первые заморозки обычно начинаются в первых числах сентября. Однако, по ее словам, делать точный прогноз на этот сезон пока рано.