Метрополитен готовится внедрить новую модель турникета

На станции московского метро «Марьина Роща» появились турникеты нового поколения. «Вечерняя Москва» узнала, как работает это современное устройство.

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Пока что на «Марьиной Роще» новая модель турникета установлена, но еще не работает для пассажиров. А вот если хотите первыми протестировать современное устройство, то предлагаем отправиться на «Станцию Манеж» форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Здесь новый вид турникета представлен на масштабной выставке, посвященной столичному транспорту. Найти турникет можно в зоне, рассказывающей о будущем Московского метрополитена.

Ответственный за локацию «Цифровая станция» Иван Бобров рассказал, что турникет нового поколения имеет более широкий проход, за счет чего его пропускная способность станций метро, на которых его установят в будущем, значительно увеличится.

— На нем доступны все способы оплаты проезда: картой «Тройка», банковской картой, виртуальной «Тройкой», с помощью системы быстрых платежей и по биометрии. Кроме того, перед турникетом появится проекция напольного стикера, которая будет обозначать наиболее удобное место для сканирования лица, — рассказал Иван Бобров.

В отличие от предыдущей модели валидатор для оплаты проезда на этом турникете расположен не горизонтально, а вертикально — стоит отметить, что к такому пассажирам точно нужно будет привыкнуть.

— Работает он так: если пассажир оплатил проезд, то боковые панели загорятся зеленым цветом, если нет, то красным, — добавил Иван Бобров.

Интересна новая модель турникета еще и тем, что он универсальный и подходит для установки в том числе и на железнодорожном транспорте.

— Здесь установлен специальный сканер для документов, например паспорта. Таким образом, устройство в перспективе можно использовать и для проверки билетов на поездах дальнего следования, — рассказал Иван Бобров.

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы рассказали, что действующие турникеты тоже постоянно модернизируются. Так, с этого года оплатить проезд банковской картой можно на всех турникетах метро и МЦК.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в первом полугодии 2024 года банковскими картами на турникетах метро и МЦК воспользовались более 151 млн раз. Это почти на 30 процентов больше, чем за первые 6 месяцев 2023 года.