$92.66+2.71100.56+3.87
Почта

Собянин: атаки БПЛА не прекращаются ни на день, сегодня небо Москвы защищено

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не прекращаются ни на день, но сегодня московское небо надежно защищено, уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет. Газета.Ru

По его словам, Москва первая испытала на себе удары беспилотников, которые прилетали в правительственные и жилые здания, а также в Кремль. Москва24

Собянин отметил, что, кроме того, силами Москвы построена треть оборонительных сооружений от Луганска, Донецка и «до юга». По словам мэра, промышленность в Москве на треть состоит из предприятий ВПК. ТАСС

Собянин рассказал о защите Москвы от БПЛА
© РИА Новости
Новости Москвы
Обзор медиа
9