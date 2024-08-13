Собянин рассказал о защите Москвы от БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не прекращаются ни на день, но сегодня московское небо надежно защищено, уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет. Газета.Ru

По его словам, Москва первая испытала на себе удары беспилотников, которые прилетали в правительственные и жилые здания, а также в Кремль. Москва24

Собянин отметил, что, кроме того, силами Москвы построена треть оборонительных сооружений от Луганска, Донецка и «до юга». По словам мэра, промышленность в Москве на треть состоит из предприятий ВПК. ТАСС