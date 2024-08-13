Собянин назвал число москвичей, которые отправятся на СВО по контракту в 2024 году

В 2024 году в зону СВО из Москвы отправится по контракту 23 тысячи человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Он отметил, что во время мобилизации и первой волны контрактации из Москвы в зону СВО по контракту отправилась 21 тысяча человек.

«И в этом году, во вторую волну контрактации, уйдет еще 23 тысячи человек», — сказал Собянин во время выступления на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

По его словам, в этом плане Москва является одним из лидеров среди регионов России.