Движение по двум полосам на Липецкой улице ограничено

Движение по двум полосам в районе дома 46 на Липецкой улице ограничено, что затрудняет проезд в сторону МКАД. Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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— Выбирайте для объезда Проектируемый проезд № 5108 и Бирюлевскую улицу, — говорится в сообщении.

Незадолго до этого на Липецкой улице произошло столкновение грузовика и автобуса. По данным агентства городских новостей «Москва», в результате аварии есть пострадавшие. На место происшествия прибыл санитарный вертолет для оказания помощи. Движение по Липецкой улице временно перекрыто.

Два человека погибли в аварии с участием двух машин и мотоцикла на 39-м километре МКАД. Водитель «газели» перестраивался в крайнюю левую полосу, не заметил мотоциклиста с пассажиром и выкинул их на встречную полосу. Там в них врезался автомобиль Nissan.