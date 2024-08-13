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Собянин: атаки БПЛА не прекращаются ни на день, сегодня небо Москвы защищено

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не прекращаются ни на день, но сегодня московское небо надежно защищено, уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет. Об этом сообщает РИА Новости.

Собянин рассказал о защите Москвы от БПЛА
© РИА Новости

По его словам, Москва первая испытала на себе удары беспилотников, которые прилетали в правительственные и жилые здания, а также в Кремль.

Собянин добавил, что сегодня столичное небо защищено надежнее, чем, возможно, другие регионы, благодаря совместной работе с Министерством обороны Российской Федерации.

Он подчеркнул, что даже при этом атаки не прекращаются ни на один день.

Утром 11 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в Ступинском городском округе Московской области отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Позднее сообщалось, что примерно в 60 км к югу от российской столицы местные жители услышали громкий взрыв примерно в 4:50.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Новости Москвы
Сергей Собянин
Минобороны России
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