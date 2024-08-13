Собянин рассказал о защите Москвы от БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не прекращаются ни на день, но сегодня московское небо надежно защищено, уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва первая испытала на себе удары беспилотников, которые прилетали в правительственные и жилые здания, а также в Кремль.

Собянин добавил, что сегодня столичное небо защищено надежнее, чем, возможно, другие регионы, благодаря совместной работе с Министерством обороны Российской Федерации.

Он подчеркнул, что даже при этом атаки не прекращаются ни на один день.

Утром 11 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в Ступинском городском округе Московской области отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Позднее сообщалось, что примерно в 60 км к югу от российской столицы местные жители услышали громкий взрыв примерно в 4:50.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.