В Москве прошел благотворительный забег

К благотворительному мероприятию присоединились российские звезды и известные спортсмены.

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11 августа в Измайловском парке прошел благотворительный забег "Без Границ". Участником забега стал футболист Алексей Смертин и другие известные спортсмены.

Всего забег собрал более 700 человек, среди них - 120 детей и 70 человек с инвалидностью. По итогам мероприятия на благотворительность направят более 320 тысяч рублей: 280 000 организаторам спортивного праздника - благотворительному фонду "Спорт для Жизни" - пожертвовала благотворительная программа ДоброFON, а еще 40 000 пожертвовали сами участники. Все вырученные средства пойдут на флагманский проект фонда "Марафон в Темноте", в рамках которого люди с инвалидностью по зрению занимаются спортом.

В ходе мероприятия были устроены забеги как для детей, так и для взрослых. Важной частью спортивного события стала дистанция "вслепую" на 2 км. На старт здесь выходили парой: один из участников бежал в повязке на глазах в роли незрячего бегуна, а другой сопровождал его на дистанции.

После спортивной части для гостей и бегунов выступили певица Марина Михеева, группа "Оризонт" и участник шоу "Голос" - Арсений Курчанин, а народный артист России Николай Басков, певцы Митя Фомин, Карина Кокс и другие звезды записали для участников видеообращения.

"Важно, что наш забег инклюзивный: участвовать в дистанциях могли дети и взрослые с инвалидностью. Мы благодарим всех наших партнеров за помощь и поддержку", - отмечает директор фонда-организатора Анастасия Плетминцева.