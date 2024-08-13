Москвичей пригласили на фестиваль «Jazzовые сезоны»

Х Международный фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 17 и 18 августа. Об этом «Мосленте» рассказали организаторы.

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Юбилейный фестиваль пройдет сразу на двух сценах. В первый день, 17 августа, на Главной сцене выступят Оренбургский оркестр джазовой и духовой музыки, Алексей Гуськов, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр с музыкально-поэтическим перформансом «Джаз от первого лица», Mark Whitfield Trio (США), а также L’ONE (Jazz Set).

На малой сцене зрители увидят Fidel Alejandro (Куба) and Internacional quintet, специально для Фестиваля возродится легендарный проект Four Brothers, а также певица Женя Любич представит свою особую программу.

На второй день Главную сцену займут Полина Гагарина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Илиана Санчез (Куба) и Ритмы Гаваны, также будет представлена совместная программа Трио пианиста Тони Карапетяна и популярной российской поэтессы Ах Астаховой. На малой сцене зрители услышат проект виртуозного саксофониста и композитора Азата Баязитова, а также современный мультижанровый коллектив SEQUEL.

«В юбилейном сезоне нашего Фестиваля мы постарались собрать самых разных артистов, объединенных любовью к джазу и импровизации. Мы объединили артистов разных жанров и возрастов, чтобы охватить максимальное количество зрителей», — рассказал художественный руководитель Фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.

Кроме того, для посетителей фестиваля будут представлены мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, спортивные активности, маркет и многое другое.