В Москве пройдет полумарафон "Лужники"

Знаковые победы, спортивные надежды и легендарные события: уже в эти выходные тысячи любителей бега вновь смогут прикоснуться к истории легендарного Олимпийского комплекса и стать ее частью. 18 августа в Москве в 6-й раз пройдет полумарафон "Лужники". Участников ждет 21,1 км по центру столицы, эстафета для всех желающих, детские забеги и, конечно, яркие эмоции.

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Впервые полумарафон "Лужники" прошел в столице в 2017 году, став преемником Музыкального полумарафона, проходившего примерно в эти же даты и по этому же маршруту с 2013 по 2016 годы. В основу концепции нового полумарафона легла история легендарного стадиона "Лужники" как пространства для развития спорта в России и СССР.

""Лужники" - это место, где буквально все пропитано спортивной историей России. Именно здесь в разные годы проходили знаковые для нашей страны мероприятия, масштабные соревнования и легендарные события. И мы рады, что сегодня у всех участников полумарафона есть возможность прикоснуться к истории легендарного стадиона, почувствовать себя ее частью, сохраняя и преумножая традиции", - делится Дмитрий Тарасов, директор полумарафона "Лужники" и сооснователь Бегового сообщества.

Маршрут забега в этом году по традиции пройдет в один круг по центральным набережным столицы, а стартово-финишный городок расположится на Фестивальной площади, с которой открывается панорамный вид на здание МГУ.

Главная особенность старта - быстрая и плоская трасса - идеально подходит для личного рекорда или первого забега на полумарафонскую дистанцию и ежегодно привлекает тысячи участников. В этом году примерно 60% бегунов выйдут на старт полумарафона "Лужники" впервые, из них - 32% ранее никогда не принимали участие в забегах Бегового сообщества.

Те же, кто пока не готов преодолеть полумарафонскую дистанцию индивидуально, смогут присоединиться к забегу в составе эстафетной команды и разделить свою беговую историю с друзьями и близкими по духу людьми.

Впервые такой формат соревнований прошел в 2022 году именно в рамках полумарафона "Лужники", а сейчас проводится уже на трех шоссейных забегах из серии Бегового сообщества. Формат сразу полюбился бегунам, ведь бежать в составе команды гораздо проще, а эмоций столько же, как будто преодолеваешь полноценный полумарафон.

Эстафета пройдет по основному маршруту полумарафона. Дистанция 21,1 км будет разделена на четыре части: каждому участнику предстоит преодолеть только один отрезок маршрута, передавая эстафетную ленту друзьям по команде. Всего в этом году на старт готовятся выйти около 100 команд.

Абсолютно всех участников, преодолевших дистанцию за 3 часа или быстрее, на финише будут ждать медали. В их дизайне ежегодно находят отражение события, которые проходили в разные годы на территории Олимпийского комплекса "Лужники". Какое событие будет изображено на медали этого года - традиционно хранится в секрете.

Прикоснутся к истории Олимпийского комплекса в эти выходные не только взрослые бегуны, но и начинающие спортсмены. Накануне полумарафона, 17 августа, на территории Южного спортивного центра "Лужников" традиционно пройдет Детский забег. В этом году - в обновленном формате: на старт выйдут юные бегуны от 4 до 13 лет и без помощи родителей преодолеют дистанции 400 м и 800 м в зависимости от возрастной категории. Для трех первых мальчиков и девочек, показавших лучшие результаты в каждой из возрастных групп, проведут церемонию награждения. Все финишеры получат медали.

Помимо этого, накануне забега состоится открытая тренировка с участником Олимпийских игр 2012 года Алексеем Реунковым. Она пройдет 13 августа в Беговом центре на стадионе Южного спортивного комплекса "Лужников" - тренировочном пространстве для бегунов от Департамента спорта города Москвы и Бегового сообщества. Места на эту тренировку уже закончились, однако 19 августа все участники полумарафона смогут присоединиться к тренировке с еще одним звездным гостем и восстановиться после забега. Участие абсолютно бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Присоединится к полумарафону и благотворительный партнер всех забегов Бегового сообщества - фонд "Арифметика добра", который занимается системным решением проблемы сиротства в России и работает для того, чтобы каждый ребенок воспитывался в заботливой семье, и учреждения были не нужны.

Регистрация на полумарафон уже закрыта и дополнительно открываться не будет - все доступные места были разобраны задолго до забега. Однако присоединиться к забегу можно в качестве болельщика: в этом году уже по традиции по маршруту полумарафона будут расположены специальные точки поддержки, где все желающие смогут не только следить за ходом спортивной борьбы и поддерживать участников, но и весело провести время.

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