Вильфанд: У москвичей еще есть шанс искупаться в этом сезоне
Купальный сезон в столице еще может возобновиться, если прогноз о возвращении жары оправдается. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Уже в субботу ночные температуры повысятся до 11–16 градусов, а дневные – до плюс 22–27, а в воскресенье – до плюс 23–28 градусов. При этом из-за холодных ночей в предыдущие дни водоемы прогреться не успеют. Сейчас температура водоемов плюс 18–19 градусов, и, несмотря на потепление к концу недели, к выходным вода останется такой же – плюс 18–19 градусов, что все-таки считается некомфортным для купания», – сказал Вильфанд.
При этом он отметил, что на следующей неделе в столице ожидается жаркая погода, воздух может прогреться до плюс 30.
«На следующей неделе, в понедельник и вторник, в Москве прогнозируется плюс 25–30 градусов, а это характеристика того, что лето возвращается. Надолго ли – пока говорить рано, но если такая погода продлится хотя бы дней пять, водоемы снова станут комфортными для купания», – уточнил он.