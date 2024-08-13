Вильфанд: У москвичей еще есть шанс искупаться в этом сезоне

Купальный сезон в столице еще может возобновиться, если прогноз о возвращении жары оправдается. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже в субботу ночные температуры повысятся до 11–16 градусов, а дневные – до плюс 22–27, а в воскресенье – до плюс 23–28 градусов. При этом из-за холодных ночей в предыдущие дни водоемы прогреться не успеют. Сейчас температура водоемов плюс 18–19 градусов, и, несмотря на потепление к концу недели, к выходным вода останется такой же – плюс 18–19 градусов, что все-таки считается некомфортным для купания», – сказал Вильфанд.

При этом он отметил, что на следующей неделе в столице ожидается жаркая погода, воздух может прогреться до плюс 30.